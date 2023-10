Zeiten des Rinderdungs

Man kann Menschen mit ihren oft kruden und verstörenden Äußerungen auf unterschiedliche Weise betrachten und erklären. Für den deutschen Philosophen Philipp Hübl besteht zumindest ein Teil davon aus einer Dreifaltigkeit von Lügnern, Bullshittern und Trotteln. Das führt er in seinem 2018 erschienenen Essay „Bullshit-Resistenz“ und in einer auf Youtube verfügbaren Vorlesungsreihe sehr pointiert aus.

Lügen ist ja eine bekannte, auch historisch etablierte Qualität menschlicher Tätigkeiten. Angeblich wollten die USA den Lebensmittelanbau in der DDR vernichten. Als 1950 fast die Hälfte der landwirtschaftlichen Anbaufläche der DDR von Kartoffelkäfern befallen war, behauptete das Zentralkomitee, dass US-Flugzeuge diese „Amikäfer“ zur Sabotage der sozialistischen Landwirtschaft ausgesetzt hätten. Der Kartoffelkäfer war zwar schon seit 1877 aus den USA nach Europa eingeschleppt worden, aber wen interessieren schon Fakten. Sogar Bertolt Brecht ließ sich damals vor den Desinformations-Karren spannen und textete für eine Kampagne, die für die Misserfolge der Planwirtschaft imperialistische Kräfte verantwortlich machen sollte: „Die Amiflieger fliegen / silbrig im Himmelszelt / Kartoffelkäfer liegen / in deutschem Feld.“

Hier kommen die Bullshitter ins Spiel. Dazu schrieb der amerikanische Philosoph Harry Frankfurt, dass Bullshit unvermeidlich dann hervorgebracht werde, wenn Menschen gezwungen seien oder auch nur Gelegenheit erhalten, über Dinge zu sprechen, von denen sie nicht genug verstehen. Eine Lüge muss gut konstruiert sein, und um nicht aufgedeckt zu werden, muss ein erfolgreicher Lügner seine Aussagen sehr präzise abstimmen. Der Bullshitter dagegen hat großen Raum für Fantasie und Improvisation, er kann einfach mal eine Behauptung wie einen Testballon „in den Raum stellen“. Für Frankfurt ist dieser, verglichen mit dem Lügner, eher so etwas wie ein Künstler.

Wo ist das Problem? Denn gelogen und Bullshit geredet wird an jedem Stammtisch. Also braucht es noch jemanden, der diesen Unsinn großflächig verbreitet. Für Philipp Hübl sind das die „Trottel“, also jene, die diese Nachrichten im Glauben an deren „Wahrheit“, ohne nachzudenken oder zu überprüfen, weitergeben.

Also: Wenn der Wolf kommt, muss der Bauer gehen, jedes Kind kann sich eine warme Mahlzeit im Fast-Food-Lokal leisten, und wenn der Staat die Verantwortung für die gesunde Ernährung von Kindern übernehmen soll, ist man die DDR.

Verdammte Kartoffelkäfer!