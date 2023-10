Erdogan-Kritiker Can Dündar: „Wir sind im Krieg“

Der türkische Journalist Can Dündar wurde in Abwesenheit zu über 27 Jahren Haft verurteilt (Foto: APA/AFP/Joel Saget)

Sie sehen aus, wie man sie sich vorstellt. Groß, muskulös, etwas furchteinflößend, mit Stöpsel im Ohr. Fünf Personenschützer des Landeskriminalamts sind aus Berlin nach Wien gereist, um den türkischen Journalisten Can Dündar zu bewachen, der seit 2016 in der deutschen Hauptstadt im Exil lebt. Dündar stellt im Rahmen des Turkologentages der Universität Wien sein neues Buch vor (siehe S. 28).

Sein Leben ist in Gefahr. Als Chefredakteur der oppositionellen Zeitung Cumhuriyet veröffentlichte Dündar 2015 einen Artikel über Waffenlieferungen des türkischen Geheimdienstes an Islamisten in Syrien. Der Journalist kam in Untersuchungshaft. Drei Monate später ließ ihn ein Gericht wieder frei. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan protestierte öffentlich gegen diese Entscheidung. Am 6. Mai 2016, am Tag als Dündar von einem Gericht zu über fünf Jahren Haft verurteilt wurde, schoss ein Attentäter auf Dündar und verfehlte ihn. Gegen das Urteil legte Dündar Revision ein.