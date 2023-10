Unterwegs mit Robin Foods, den Rettern der Lebensmittel

In einer Döblinger Gasse zwischen Autobahnzubringer, Autohaus und Parkgarageneinfahrt, wo Wien sein seelenloses Gesicht zeigt, biegen David und Vinko mit ihren Lastenfahrrädern um die Ecke, um todgeweihtes Gemüse zu retten.

Gegen 19.45 Uhr öffnet sich die Metalltür des Hintereingangs eines Supermarkts. Ein freundlicher Handelsangestellter schiebt ein Wagerl mit übrig gebliebenen Lebensmitteln auf den Gehsteig. David und Vinko – die beide ihre Nachnamen nicht in der Zeitung lesen wollen – räumen Melanzani, Chicoree und einen großen Sack voll Gebäck in Kisten. Sie verladen alles auf die Lastenräder, um das Essen an Bekannte, Nachbarn und Bedürftige zu verteilen. Die beiden bezeichnen sich als „Foodsaver“, als Lebensmittelretter.

Tatsächlich schützen sie damit die Umwelt. „Ein Drittel der Lebensmittel wird weggeworfen“, sagt Gudrun Obersteiner vom Institut für Abfall- und Kreislaufwirtschaft an der Universität für Bodenkultur in Wien (Boku), „für das Drittel, das umsonst produziert wird, braucht man Dünger, Wasser, Transport und Energie – das hat große Umweltauswirkungen“. Laut einer Studie, die im März im Fachjournal Nature Food erschienen ist, machen Lebensmittelabfälle die Hälfte der weltweiten Treibhausgasemissionen in der Lebensmittelproduktion aus. „Wäre der Lebensmittelabfall ein Land, wäre es gemessen an den Treibhausgasen das drittgrößte nach China und den USA“, erklärt die Expertin.