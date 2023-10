Kunst für Grau: Welche Ausstellungen in den Wiener Museen im Herbst laufen

Feministin, ja oder nein? Bei der einen Künstlerin wird immer noch darüber diskutiert, bei der anderen sticht die „Emanze“ ins Auge. Das Belvedere begeht das Finale seines 300-jährigen Jubiläums mit Retrospektiven der Franko-Amerikanerin Louise Bourgeois (1911–2010) und der 1943 geborenen Renate Bertlmann. Die New Yorker Kunstikone und die Wiener Rebellin verbindet, dass sie erst nach ihrem 70. Geburtstag den Durchbruch erlebten – und daran war kein Mangel an Qualität oder Ehrgeiz schuld! Beide studierten Malerei, schufen ihre Hauptwerke jedoch abseits dieses männlich dominierten Terrains – die Bildhauerin Bourgeois mit genähten, gemeißelten und gegossenen Skulpturen, die Performerin Bertlmann mit dem eigenen Körper vor der Kamera. Unter Direktorin Stella Rollig bemüht sich das Belvedere so sehr um Künstlerinnen wie nie zuvor. 2018 demonstrierte die Sammlungsschau „Stadt der Frauen“, wie wenig das weibliche Schaffen von 1900 bis 1938 bisher ausgeleuchtet worden ist. Es folgten zeitgenössische Publikumsmagneten wie der mythische Kunstkosmos von Kiki Smith oder Maja Vukojes raffinierte Malerei. Spinnenphobiker, Obacht! In einer Senke des Belvedere-Gartens stelzt Bourgeois’ Bronze „Spider“ auf meterlangen Beinen daher. Mit diesem Schlüsselwerk huldigte die Künstlerin ihrer eigenen Mutter. „Maman“, der die Künstlerin auch eine neun Meter hohe Spinnenskulptur vor dem Guggenheim Museum widmete, restaurierte antike Teppiche – wie das Tier sein Netz. In der mütterlichen Werkstatt zeichnete Bourgeois jene Vorlagen, mit denen beschädigten Tapisserien wieder instandgesetzt wurden. Diese Heimarbeit war ein frühes Training für die Malerei, die Bourgeois bis knapp vor ihren 40. Geburtstag fesselte. Im Unteren Belvedere ist nun zu sehen, wie Motive und Perspektiven aus den Gemälden in die späteren Skulpturen wanderten. Auch Bertlmanns erste Arbeiten speisen sich aus der Beziehung zu ihrer italienischen Mutter. Für die Fotoserie „Verwandlungen“ plünderte sie 1969 Mamas Kleiderschrank, verkleidete sich und machte mit der Kamera Selfies in gefälligen Frauenrollen von Lolita bis Lady. Der komödiantische Humor zieht sich durch das Werk der heute 80-Jährigen, die in ihrer Laufbahn immer wieder als zu direkt, zu aufrührerisch und – aufgrund religiöser Symbolik – sogar als „blasphemisch“ abgelehnt wurde. Dabei sind Bertlmanns Aktionen mit Sexpuppen oder ihre Skulpturen mit Dildos vielschichtiger, als es auf den ersten Blick den Anschein hat. „Wir haben viel gemeinsam, was die Themen, die Materialien und die installative Ausrichtung unserer Arbeiten betrifft“, sagt Bertlmann über Bourgeois, deren Besessenheit und Leidenschaft bis zu ihrem Tod mit 98 Jahren sie bewundert. Beide Künstlerinnen verwendeten Latex und Gummi. Bourgeois goss damit Skulpturen, Bertlmann bastelte sich Masken und Kostüme aus den weichen Aufsätzen von Babyfläschchen. In der Kombination mit Rasierklingen und Skalpellen kreierte sie daraus befremdlich-bedrohliche Stillleben. Für die Installation „Waschtag“ verwendete die Künstlerin Gussformen von Schnullern und hängte die Ergebnisse über Wäscheleinen.

Louise Bourgeois: Unteres Belvedere, bis 28.1. Renate Bertlmann: Belvedere 21, bis 3.3.

Der Übergang zwischen nippel- und penisartigen Formen ist in beiden Ausstellungen fließend. Wer hat die Macht: die gebärende Frau, aus deren Schoß die Menschheit entspringt, oder der Phallus, der die Welt hart anpackt? Beide Künstlerinnen haben keine einfachen Antworten für den Kampf der Geschlechter parat, aber ihre Arbeiten kreisen um spezifisch weibliche Erfahrungen wie Eingesperrtsein und von außen auferlegtes Schweigen.

In ihrem Bildzyklus „Femme Maison“, der nackte Frauenkörper mit Häusern kombiniert, brachte Bourgeois weibliche Klaustrophobie zum Ausdruck. Auch ihre Käfigskulpturen, die „Cells“, stehen oft für weibliche Geiselhaft. Bei Bertlmann wird der Rollstuhl zur Metapher für Versehrtheit und eingeschränkte Mobilität. Das Vehikel taucht sowohl in ihrer Aktion „Schwangere Braut“ von 1978 als auch in späteren Plexiglasskulpturen auf.

Frauenleben in New York 1948, in Wien 1978, und heute? Noch immer fällt es Künstlerinnen schwer, Arbeit und Mutterschaft zu vereinbaren und am Markt ist die Kunst von Frauen weniger wert. Dass Bourgeois und Bertlmann mit so wenig Resonanz so hinreißende Kunst produziert haben, macht sie zu Heldinnen .

Max Oppenheimer. Expressionist der ersten Stunde

Der Wiener Künstler Max Oppenheimer war ein Freund Egon Schieles, den er auch porträtierte (siehe links). Als Jude musste der Maler vor den Nazis fliehen, verstarb 1954 in New York und ist heute nur mehr Experten ein Begriff. Bei seinem Tod hinterließ der Frühexpressionist tiefgründige Menschenbilder, Akte und Bildkompositionen, die sein Faible für Streichinstrumente bezeugen. Die einzige Werkschau kuratierte Tobias Natter 1994 im Jüdischen Museum. Das Leopold Museum unternimmt jetzt einen neuerlichen Anlauf und zeigt so viel Oppenheimer wie noch nie.

Zu den radikalsten Bildern zählt „Die Geißelung“: Darin umkreisen nackte Peiniger ihr Opfer. Der Bildaufbau ist an Altmeister El Greco geschult. Eine solche Komposition hatte der Künstler bereits in „Operation“ angewandt, wo er Chirurgen spiralförmig um einen Patienten mit Bauchschnitt anordnet. Nach dem Vorbild der Futuristen bringt Oppenheimer Dynamik in seine Gruppenbilder und einen Rhythmus, der seinem späteren Lieblingsmotiv, der Musik, entspricht.

Leopold Museum, ab 6.10.

Joel Sternfeld „American Prospects“

Die Autotür hat der Sheriff offen gelassen, im Hintergrund stehen ein paar Leute um einen LKW herum, einige sitzen am Straßenrand. Was zunächst wie ein Unfall oder Tatort anmutet, wird durch den Titel „Erschöpfter abtrünniger Elefant“ entschärft. Der Fotograf Joel Sternfeld hat die ungewöhnliche Szene 1979 mit seiner Plattenkamera aufgenommen, die unzählige Details sichtbar macht.

Für seine Bildserie „American Prospects“ kreuzte der New Yorker Ende der Seventies quer durch die USA. In Texas hielt er die Lieferung eines Space Shuttles fest (siehe unten). Farbfilm galt damals noch als schnöde. Mit seinen Panoramen aus dem Leben seiner Landsleute wurde Sternfeld zu einem Proponenten der „New Color Photography“. Die Schau kam durch eine Schenkung des Künstlers an die Albertina zustande.

Albertina, bis 21.1.

Robert Motherwell. Pure Painting

Er studierte Philosophie und französische Literatur in Harvard, ehe er zum Pinsel griff: Der Künstler Robert Motherwell (1915–1991) gilt als der Kopflastige der sogenannten New York School, jener Malerriege, die ab Ende der 1940er-Jahre mit ihren abstrakten Gemälden für Furore sorgte. Die typischen Großformate mit den vertikalen schwarzen Pinselstrichen kommen nun in das Kunstforum der Bank Austria. Die Schau spiegelt Motherwells frühe Faszination für den Surrealismus, deren emigrierte Vertreter er in New York kennenlernte. 1948 schuf Motherwell seine erste „Elegie auf den Spanischen Bürgerkrieg“, ein Thema, das ihm als Symbol für menschliche Abgründe galt und dem er 150 Werke widmete. Die Werkgruppe „Opens“ brachte Farbe in Motherwells Werk, das in Wien zuletzt 1976 zu sehen war.

Kunstforum, ab 12.10.

Denise Ferreira da Silva & Arjuna Neuman

Zunächst sind da eindrucksvolle Wüstenpanoramen. Der neue Film „Ancestral Clouds Ancestral Claim“ des Duos Denise Ferreira da Silva und Arjuna Neuman führt in die chilenische Hochebene Atacama, einen der lebensfeindlichsten Landstriche der Erde. Aufgrund seiner Bodenschätze prägen dennoch zahllose menschliche Spuren diese Landschaft.

So lagern in ihren Sandschichten noch die Knochen der in den Arbeitslagern der Kolonialzeit und später in jenen der Militärdiktatur Augusto Pinochets umgekommenen Menschen. Der Unsichtbarkeit der Toten in ihren Massengräbern steht die totale Weitsicht der Teleskope in der Atacamawüste (siehe Foto oben) gegenüber. Am 6. Oktober findet in der Kunsthalle am Karlsplatz um 18.30 Uhr ein Gespräch mit dem Künstlerpaar Denise Ferreira da Silva und Arjuna Neuman statt.

Kunsthalle Wien Karlsplatz, ab 5.10.

History Tales. Fakt und Fiktion im Historienbild

Was haben uns Ölschinken von Krönungen, Schlachten oder mythologischen Scharmützeln heute noch zu sagen? Wenig, könnte man meinen, fehlt einem zeitgenössischen Publikum doch in der Regel das Wissen um die Dargestellten, die Kompositionsstrategien und zahllosen Anspielungen der alten Meister. Mit ihrer ambitionierten Schau „History Tales. Fakt und Fiktion im Historienbild“ beweist die Gemäldegalerie der Akademie, dass dieses Genre der Malerei die Kombi mit gesellschaftskritischer Gegenwartskunst bestens verträgt.

Der dicht gehängte Rundgang zeigt, wie politische Mythen von Künstlern inszeniert und in Allegorien gegossen wurden. Warum taucht zum Beispiel im Zuge von Staats- und Nationengründung so häufig die Figur der Jungfrau auf (Foto: Eleanor Antin, 2007)? Zeit nehmen, Begleitheft studieren oder gleich zu einer Führung – es gibt viel zu lernen!

Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste, bis 26.5.

Benoît Piéron. Monstera deliciosa

Seit seiner Geburt 1983 musste der französische Künstler Benoît Piéron schwere gesundheitliche Krisen überstehen. Als er im Alter von drei Jahren wieder im Spital landete, erhielt er dort eine Infusion mit HIV-infiziertem Blut. Wie durch ein Wunder steckte sich der Bub nicht an. Vor einigen Jahren stieß der Künstler zufällig auf den typischen Stoff von Krankenhauswäsche, den er seither für Skulpturen und Textilarbeiten verwendet. „Ich arbeite mit dem, was mich fast zerstört hat“, sagt Piéron, der aus seinen eigenen Erfahrungen von Leiden und Hospitalisierung auf eine andere Sichtweise von Krankheit abzielt. Ein wiederkehrendes Symbol ist dabei die Fledermaus, Nachtgeschöpf und Blutsauger, die sich als eine Art niedlich gestaltetes Totemtier durch das Werk des Pariser Künstlers zieht.