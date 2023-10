Reportagen aus der heißen Welt

Das Weltklima gerät aus den Fugen. Globale Hitzerekorde, Probleme mit dem Ozonloch, Meeresplankton, das mit den Veränderungen zu kämpfen hat. Die Message: Es ist zu spät; der von Wassermassen umgebene Kölner Dom soll als Bild dafür stehen. Der deutsche Spiegel verpackte das Thema so schon 1986 auf seinem Cover.

Und läutete damit eine Art Geburtsstunde des Klimajournalismus ein: Noch lange bevor Al Gore mit seiner Dokumentation „Eine unbequeme Wahrheit“ die Menschen aufrüttelte, war das Thema plötzlich in den Redaktionen angekommen. Und das gleich mit einem Schönheitsfehler: Denn dass der Kölner Dom, wie am Cover aus 1986, im Wasser zu versinken droht, ist rein physikalisch unmöglich. Selbst wenn alles Eis der Welt abschmelzen würde, könnten die Wassermassen den 157 Meter hohen Dom in einer 53 Meter über dem Meeresspiegel liegenden Stadt nicht erreichen. Ein bisschen Sensation, um ein vermeintlich trockenes Thema aufzupeppen – und ein Dilemma der Klimakommunikation. Bis heute.