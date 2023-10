Julian Prégardien in Wien: Auf den Spuren der schönen Müllerin

Berlin im Winter 1816: Im Staegemann’schen Salon in der Jägerstraße trifft sich eine Gruppe junger Menschen zu einer musikalisch-literarischen Soiree. Mit von der Partie sind der Dichter Wilhelm Müller, die Geschwister Luise und Wilhelm Hensel (der spätere Ehemann von Fanny Mendelssohn Bartholdy), die Salonnière Hedwig von Staegemann und der Schriftsteller Clemens Brentano. Sie improvisieren ein Liederspiel mit verteilten Rollen: „Rose, die schöne Müllerin“.

Der deutsche Tenor Julian Prégardien hält beim Zoom-Interview das Insel-Taschenbuch „Die schöne Müllerin“ in die Kamera: „Ohne Wilhelm Müller gäbe es Schuberts Liederzyklus nicht.“ Im Herbst 1823, vor genau 200 Jahren, erreichte diese Gedichtsammlung Franz Schubert, der sie noch im selben Jahr vertonte.

„Das Wandern ist des Müllers Lust“, heißt es zu Beginn der „Schönen Müllerin“. Als Prégardien heuer im Frühling Schuberts Geburtshaus in der Nußdorfer Straße besucht, beschließt er, mit dem Liederzyklus auf Wanderschaft durch das Wien des Komponisten zu gehen. Unter dem Titel „Müller*in Wien“ wird von 16. bis 27. Oktober im intimen Rahmen musiziert; in Wohnzimmern und Salons, in Kaffeehäusern und kleinen Konzertsälen.

Was es mit dem Titel samt seinem Gendersternchen auf sich hat? „Mir war es von Beginn an ein Bedürfnis, dieses Stück aus einer weiblichen Perspektive zu erzählen“, sagt Prégardien. Zum Beispiel mit der feministischen Kulturvermittlerin Petra Unger, der Jazzsängerin Lia Pale oder der jungen Münchner Dichterin Felicitas Pfaus.

Mit dem Lied kennt sich Prégardien aus. Als Sohn des berühmten Opernsängers Christoph Prégardien wächst er mit Schubert-Liedern, Bach-Passionen und Mozart-Opern auf und äußert bereits mit sechs den Wunsch, Bariton zu werden – um später einmal Don Giovanni zu geben. In den Tiefen hat es zwar nicht gereicht, dafür singt der lyrische Tenor heute Mozarts Tenorpartien ebenso wie Barockopern und geistliche Musik. Am liebsten pflegt er die Kunst des Lieds, gerne auch abseits üblicher Konzertsettings. „Damals wurden Lieder nicht für den Konzertsaal komponiert, sondern für Hauskonzerte und musikalische Salons. Hier entstanden auch die sogenannten Schubertiaden“, erklärt Prégardien.

Mit den großen Schubert-Zyklen ließ er sich Zeit („mein Vater interpretiert sie so berauschend schön, dass ich meinen eigenen Zugang finden musste“). 2016 sang Prégardien erstmals die „Winterreise“ – in einer Fassung für Orchester samt Saxofon, Akkordeon, Harmonika, Gitarre und großem Perkussions-Apparat. Eineinhalb Jahre später folgte „Die schöne Müllerin“.

„Müller*in Wien“ startet im Café Korb in der Innenstadt. Prégardien und der Pianist Daniel Heide treffen hier auf die Puppenspielerin Manuela Linshalm, um das Kunstlied mit Spielkunst und Literatur aufzumischen. „Manuela spielt abwechselnd die Müllerin und den Dichter Wilhelm Müller, dazwischen singe ich Schubert“, erläutert der Sänger. Den Künstlerinnen und Künstlern, die Prégardien für sein Schubert-Abenteuer gewinnen konnte, ließ er bei der Ideenfindung freie Hand. Als Inspiration verschickte er lediglich eine Ausgabe von Müllers Gedichtband. „Das Stück hat so viele Facetten, die es zu entdecken gibt: Schuberts unerfüllte Sexualität, seine Neigung zum Gleichgeschlechtlichen, der Schmerz der unerwiderten Liebe, das verklärte Bild der ländlichen Idylle, Krankheit und Tod. Bei Schubert denkt man oft an eine Landpartie mit Gesang. Dabei hat er die meiste Zeit seines Lebens in Wien verbracht.“

Als Wilhelm Müllers Gedichtband Wien 1823 erreichte, lag Schubert mit Syphilis im Krankenhaus: „Schubert ging es damals sehr schlecht. Kein Wunder, dass ihn die Geschichte des Müllersburschen, der sich unglücklich verliebt und aus Verzweiflung ins Wasser stürzt, inspiriert hat.“

Schubert hat wahnsinnig ehrliche und direkte Musik komponiert. So schön, dass einem der Atem stockt Julian Prégardien

Um mehr über den Gemütszustand des Komponisten zu erfahren, ist der Wiener Arzt Klaus-Felix Laczika Teil des Konzertzyklus; im Jugendstilsaal der Medizinischen Universität leitet er das Konzert am 24. Oktober mit einem kurzen Vortrag über die psycho-pathologischen Aspekte des Werks ein. Tags darauf führt Prégardien im Salon der Bank Austria ins Berlin des Jahres 1816 – und gibt mit jungen Künstlerinnen und Künstlern das Singspiel „Rose, die schöne Müllerin“.

„Über den Wolken und Sternen, da rieselte munter der Bach“, heißt es im Lied „Tränenregen“. Der Müllersbursche liegt mit offenen Augen unter der Wasseroberfläche, schaut nach oben und sieht eine Spiegelung. „An dieser Stelle verkehren sich oben und unten, innen und außen“, sagt Prégardien. „Schubert hat wahnsinnig ehrliche und direkte Musik komponiert. So schön, dass einem der Atem stockt.“