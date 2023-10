Wenn es zum Flächenbrand in Nahost kommt, schnappt die Falle der Hamas zu

Die Hamas hat erreicht, was sie wollte. Der blutige und barbarische Terroranschlag, der größte seit 50 Jahren, war erfolgreich: Die israelische Gesellschaft ist terrorisiert. Attentäter, die von Tür zu Tür gehen, um Menschen zu quälen und zu erschießen, triggert Erinnerungen an die jahrhundertelange Verfolgung. Auch in Israel, das hat die Hamas hiermit bewiesen, können Jüdinnen und Juden nicht in Sicherheit leben.

Eine menschliche Tragödie. Wem die Empathie für die israelische Zivilbevölkerung fehlt, der muss sich fragen, wie es zu einer derartigen Verrohung der Gefühle kommen kann. Dieser Anspruch auf Mitgefühl gilt auch für die palästinensischen Zivilistinnen und Zivilisten im Gazastreifen.

Israel bombt den Gazastreifen in Grund und Boden. Die Bomben zerstören nicht nur die Infrastruktur der Hamas, sie treffen auch die Menschen. Mütter rennen mit ihren Kindern an der Hand auf der Suche nach Schutz durch den Gazastreifen. In Gaza leben zweieinhalb Millionen Menschen, die Hälfte sind Kinder. Die Zahl der Toten steigt stündlich.