Besser besessen sein als glauben müssen

Wer heute Glauben fordert, klopft entweder auf Holz wie unser burgerlicher Kanzler und beschwört den Poltergeist von Vorgänger Figl (der einst im Geist und Regime des Austrofaschismus groß wurde). Oder er stützt sein Werben um Glauben, nämlich an den Erfolg eines weiteren mehrteilig wiederbelebten Horror-Franchise, auf die Aura der Tradition. Wie bei „Exorzist: Bekenntnis“, der aus dem vor 50 Jahren gestarteten Originalfilm Mike Oldfields Musikthema übernimmt – und Ellen Burstyn, Jahrgang 1932; sie spielte damals die Mutter einer Besessenen.

Genderrollentausch: Die leidvolle Kindesfürsorge verkörpert heute ein single dad; in der Exorzismus-Expertise dominieren dafür Frauen. Und weiße Villen-Schickeria wurde durch kleine Leute, black and white, als Opfermilieu ersetzt. Beides ist aber für’n Hugo. Denn was in dem in Licht, Schnitt, Maske und Psychologie so scharfen Schocker von 1973 dramatisch und ideologisch am schwächsten war, füllt nun das Gros des Films: rituelles Glaubens-Trara, hier als form- und sinnlose Routine. Regie führt David Gordon Green; wie unlängst am öden Ende seines „Halloween“-Reboot feiert er die Heilkraft neotribalistischer DIY-Weihespiele: Als wär’s eine Chatgruppe, schaut dauernd irgendwer bei den zwei Teufelsgirls vorbei und lässt verquere Sprüche ab.