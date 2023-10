Bräu ohne Bier

Als ein Hotelmanager 1991 das Wieden Bräu 1991 gründete, waren die Ansprüche an Bier in Wien vergleichsweise niedrig: flüssig, gelb, alkoholisch, nicht zu bitter. Bei Speisekarte und Lokaleinrichtung lag die Toleranzschwelle ähnlich hoch: Wenn es mit Käse überbackene Brote gab, war alles gut.

So kam das Wieden Bräu, das eigentlich wie ein Heuriger mit Brauanlage aussah, jahrelang ganz gut über die Runden, mit mittelmäßigem Bier, mittelmäßigem Essen, mittelmäßigem Design und einem tollen Gastgarten.

Vor 15 Jahren änderte sich die Wahrnehmung aber, Bier sollte nicht mehr nur besoffen machen, sondern nach was schmecken. Darauf reagierte auch das Wieden Bräu, stellte einen jungen, fähigen Braumeister aus Bayern an. Dann kam Igor Nesterenko, der in wenigen Jahren viele Wiener Großlokale übernommen oder eröffnet hatte. Er schnupfte auch das Wieden Bräu, verpasste ihm ein etwas zeitgemäßeres Outfit – und ging vor zwei Jahren mit Bomben und Granaten krachen.