Das Chamäleon der Gynäkologie

Die Gebärmutter wandert, das Spekulum erregt, und wie schmerzhaft kann so eine Endometriose denn überhaupt sein? „Dippel. Diagnose Cin 3“ von Carmen Kirschner (Regie: Anna Kirstine Linke) beschäftigt sich mit Unwahrheiten und Wahrheiten der Gynäkologie.

Eingebettet in die Liebesgeschichte zwischen einer Echse und einem Vogel bekommen Krankheiten wie Gebärmutterhalskrebs eine persönliche, manchmal fast surreale Geschichte: Dippel wachsen aus dem Bühnenboden, Schoko-Zysten wandern in den Mund. Dazwischen gibt es Lecture-Performance-Szenen mit witzigen Projektionen, die an Liv Strömquists Vulva-Comic „Der Ursprung der Welt“ erinnern. Schräg und empowernd.