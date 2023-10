Das rechte Chaos blockiert die USA

In der amerikanischen Staatshierarchie steht der Parlamentspräsident auf Platz drei. Fallen Präsident und Vizepräsident aus, wird der Speaker das Staatsoberhaupt. Seit dem Sturz des Republikaners Kevin McCarthy durch eine Revolte von Extremisten ist die Position vakant.

In den bald 250 Jahren der USA hat es eine derartige Blockade noch nie gegeben. Der US-Kongress ist handlungsunfähig. Für die republikanische Präsidentschaftskandidatur ist Donald Trump haushoher Favorit. Trump bringt sich sogar als Speaker ins Gespräch, was theoretisch möglich wäre. Die amerikanische Demokratie steckt in einer tiefen Krise, ausgelöst durch die Radikalisierung der Rechten.

Der gestürzte Parlamentspräsident McCarthy war ein knallharter Konservativer, aber die Stabilität der Staatsfinanzen wollte er nicht aufs Spiel setzen. Notdürftig hielt er die Brücken zu Joe Bidens Demokraten aufrecht. Acht Rebellen, angeführt von Matt Gaetz aus Florida, beendeten seine Karriere. Wortführer des republikanischen Establishments nennen Gaetz & Co nihilistische Abenteurer. Aber nur im Windschatten von Trump konnten sie den Kongress lahmlegen.