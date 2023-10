Das Rhiz schaut zum 25er nach vorn

Die Wiener Elektronikszene ist untrennbar mit dem Gürtellokal Rhiz verbunden. In diesen Tagen feiert es seinen 25. Geburtstag. Namhafte Menschen wie Thomas Edlinger vom Donaufestival, die Veranstalterin und Kuratorin Shilla Strelka oder Rhiz-Miterfinder Herbie Molin gestalten beim Festival Islands of Resilience jeweils einen Abend. Das Programm bietet kaum Rückblick auf Vergangenes, sondern verhandelt die Sounds der Gegenwart mit Schwerpunkt Utopie und Vision. Auch zahlreiche internationale Acts treten auf, einige davon zum ersten Mal in Österreich.

Am Freitag präsentiert Shilla Strelka die experimentierfreudige Cellistin Mabe Fratti. Sie stammt aus Guatemala und lebt heute in Mexiko-Stadt. Wiener ist der bildende Künstler und Musiker Leonard Prochazka. Der Name seines Ein-Mann-Projekts lässt harte Kost erwarten: Geier aus Stahl.

Das Samstagsprogramm hat sich Mimie Maggale vom Festival Sonic Territories ausgedacht. Ganael Gana kombiniert experimentelle Techniken mit popkulturellen Elementen. Judgitzu ist das Clubprojekt des Ethnomusikologen Julien Hairon. Bei Sara Persico trifft Stimme auf analoge Synthesizer und Field-Recordings. Den Sonntag gestaltet das Ö1-„Kunstradio“. Es hat drei sehr unterschiedliche Duos eingeladen, darunter Rupert Huber & Andrea Sodomka.