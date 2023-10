Der Hundeflüsterer: „DogMan“

Als die Polizei nachts die Ladeklappe eines Transporters öffnet, starrt sie ein riesiges Rudel aus allerlei Hunderassen an. Am Steuer: Doug, blutverschmiert im pinken Abendkleid, gespielt vom talentierten Caleb Landry Jones. In Untersuchungshaft soll sich die Psychiaterin (Jojo T. Gibbs) einen Reim daraus machen. Doug, auf den Rollstuhl angewiesen, fasst Vertrauen und beginnt zu reden.

Luc Bessons „DogMan“ erzählt in Rückblenden von einer misshandelten Psyche, einem geprügelten Leib: Der kleine Doug wurde einst von seinem brutalen Vater in den Hundezwinger gesteckt, die Vierbeiner wurden zu seiner Familie. Sich selbst erzieht er mit modernen Frauenmagazinen zur sensiblen Seele und entdeckt als Erwachsener mit Drag-Auftritten das Scheinwerferlicht.

Was als Psychogramm mit Potenzial beginnt, verkommt zu einem wilden Genre-Mix und dick aufgetragener Symbolik. Doug schickt seine „Familie“ auf Diebestouren durch die Villen der Reichen, nennt dies „Umverteilung“ und legt sich mit einer karikaturesken Latino-Gang an. Mehr als einmal erinnert Dougs Figur als gesellschaftlicher Außenseiter an Todd Phillips’ „Joker“. Nur halten Jones’ imposante Darstellung und die vierbeinigen Sympathieträger kaum die küchenpsychologischen Puzzleteile zusammen.