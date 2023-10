Die SPÖ greift in der außenpolitischen Analyse wieder einmal daneben (Foto: APA/HERBERT NEUBAUER)

Dem Josef Cap reicht es, ja mehr noch, er sei „extrem genervt“. Nicht etwa darüber, dass er die Einladung zur Talkshow mit Wolfgang Fellner angenommen hat. Cap setzt sich gern zum Medienmacher ins Studio. Das Altherrentrio vervollständigt dann noch Peter Westenthaler. Nein, Cap nervt also etwas anderes. Namentlich, dass „der Biden diese Kalte-Kriegs-Nummer“ abzieht. Gemeint ist das Engagement der USA in der Ukraine. Die hat bekanntlich Russland im Februar 2022 überfallen. Dass dies gegen das Völkerrecht verstößt (ganz abgesehen vom menschlichen Leid), mag Cap sogar noch in einem Nebensatz rauszupressen. Dann aber ist der Schuldige wieder klar angelsächsisch definiert. Cap hat dann auch schon die Lösung parat, wie der Krieg in der Ukraine zu beenden sei: Da mache man einen Waffenstillstand, dann mache man einen Frieden und „dann müssen alle nachgeben“. Nur dass Selenskyj eben nicht nachgeben wolle. Und das sei das Problem. Wen kümmere schon die Krim. Der kriegslüsterne US-Präsident, der sture ukrainische Demokrat. Es ist eine fast kindliche außenpolitische Sichtweise. Oder eine aus dem Kalten Krieg. Aus Moskauer Sicht.