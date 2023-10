„Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste“ neu im Kino: Dramaqueen und Sennenhund

Rund um ihren 50. Todestag am 17. Oktober wird dem Leben, Lieben und Schreiben der Ingeborg Bachmann gesteigerte Aufmerksamkeit zuteil. Nun also auch im Kino. Margarete von Trottas Bio-Pic „Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste“ umkreist die Beziehung der Dichterin zu ihrem um 15 Jahre älteren Kollegen Max Frisch, die von diesem nach fünf anstrengenden Jahren beendet und mit der Einsicht „Wir haben es nicht gut gemacht“ eher euphemistisch umschrieben wird.

1958 begegnen sich die beiden zum ersten Mal in Paris. Frisch gibt den Frauenversteher und Mansplainer in Personalunion, erklärt der Bachmann, dass sie ein Star sei – Antwort: „Ja, das bin ich“ – und eine wichtige weibliche Stimme, weil: „Männer verstehen wenig von Frauen.“

Weichgeklopft durch solche Hammersätze zieht sie wenig später in Frischs Züricher Wohnung ein, und das Unglück nimmt seinen Lauf. Die Menschen sind unfreundlich, der Kaffee ist schlecht, das Wetter falsch und Zürich einfach nicht Rom, wo der Komponist Hans Werner Henze seiner Freundin den „stupido svizzero“ vergeblich auszureden sucht. Noch wärmer als in ihrer Lieblingsstadt ist es in Ägypten, wohin die Bachmann ein Jahr nach dem Bruch mit Frisch ihren Lover-to-be, den Schriftsteller und Filmemacher Adolf Opel (1935–2018), begleitet, ihre Wüsten-Passion auslebt und einen flotten Vierer (FMMM) spendiert bekommt. Zwischen den Zeitebenen und Schauplätzen springt der Film in meist nur kurzen Szenen hin und her – und selbstverständlich darf auch der Polsterstickspruch von der Wahrheit, die dem Menschen zumutbar sei, nicht fehlen.