Ein wunderschöner Satz ist das!

Jesus sagte zu ihnen: Habt ihr nie in der Schrift gelesen: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist zum Eckstein geworden; das hat der Herr vollbracht, vor unseren Augen geschah dieses Wunder? Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen; auf wen der Stein aber fällt, den wird er zermalmen. Darum sage ich euch: Das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk gegeben werden, das die erwarteten Früchte bringt.“ (Mt 21,33–44)

Am 5. Oktober bin ich 71 Jahre alt geworden. Das war der erste Geburtstag ohne meinen Bruder Theo, der am 19. März verstorben ist. Oh lieber Theo, du fehlst mir so sehr!

Am 8. Oktober war der „Welttag der Kraken“ – ein Datum für Meerestiere mit acht oder zehn Fangarmen. Wenn Kraken ebenfalls etwas Krabbelndes spüren, dann müssen sie gegenkrabbeln, also strecken sie dann ihre Fühler aus. Im Prinzip funktioniere ich auch wie so ein Krake oder wie ein hinnicher Tonband-Träger: Was nur geht, versuch ich mir aufzuschnappen.

Hannes und eze sind ja Engel Gottes für mich, die mich gewähren lassen. Leider Gottes hab ich keinerlei Kontakt zu zornigen Jesus-Nachfolgys. Alle rundherum sind ecksteinig und fallen in den Zorn Gottes.

Von 4. bis 29. Oktober 2023 findet die dritte Phase der Weltsynode der katholischen Kirche statt, die erste Sitzung der Generalversammlung der Bischofssynode in Rom zum Thema „Für eine synodale Kirche: Gemeinschaft, Teilhabe und Sendung“. (Die abschließende Sitzung ist im Oktober 2024.)

Eine Bischofssynode dauert vier Jahre und ist ein weltweiter Prozess, die ersten beiden Phasen, auf der diözesanen und der kontinentalen Ebene, waren bereits ab Oktober 2021 bzw. im Februar 2023.

Es freut mich, dass erstmals in der Geschichte unter den 365 stimmberechtigten Mitgliedern der Bischofssynode Laien und Frauen sind. Auch ist Papst Franziskus für die Segnung homosexueller Paare – im Gegensatz dazu betont der österreichische Theologe Paul Michael Zulehner, dass gleichgeschlechtliche Paare keine Barmherzigkeit brauchen, sondern die Anerkennung ihrer erotisch-sexuellen Begabung, denn: „Homosexualität ist Teil der Schöpfung, und kein göttlicher Pfusch, schon gar nicht Sünde!“ Ein wunderschöner Satz ist das!