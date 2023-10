Essen mit Dankbarkeit: „Zen-Tagebuch“

Zuerst gibt es getrocknete Kakis und Matcha, dann heißen Sake und geröstete Taro-Kartoffeln. Die Lektorin Machiko seufzt genießerisch. Sie ist beim Schriftsteller Tsutomu zu Gast, der in einem abgeschiedenen Berghaus wohnt. Als Kind war er Novize in einem Zen-Kloster in Kyoto, nun ist er „Amateurlandwirt und -koch“, wie er sagt, und arbeitet an einem Artikel über die Küche der Zen-Mönche.

Yuji Nakaes „Das Zen-Tagebuch“, basierend auf dem Essay „12 Monate von der Erde essen“ des Schriftstellers Tsutomu Mizukami, beginnt als sinnliches Feel-good-Movie, das den Zauber von (Wild-)Gemüse und Obst zelebriert. Aber wie die Aromen der Gerichte entfaltet sich auch der Film: Mit einer turbulenten Trauerfeier, die Tsutomu ausrichtet, wird er zur zarten, romantisch angehauchten Komödie. Um sich nach einem einschneidenden Erlebnis Tsutomus in ein melancholisches Drama zu verwandeln.

Eine klare „Bedeutung“ der Geschichte ist dabei nicht leicht auszumachen. Vielleicht handelt sie von einem Mann, der über die lebhaften kulinarischen Erinnerungen an seine Kindheit die Jahreszeit seines eigenen Lebens vergisst, bis ihn die Stürme des nahenden Winters streifen. Vielleicht auch von etwas anderem. Das entscheiden die Geschmacksknospen auf den Zuschaueraugen.