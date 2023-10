„Falco geht immer“, lautet die Devise – zumindest seit seinem Tod

A is wieda da Stottara?“ war ein Spruch meines Vaters, wenn Falco Mitte der 1980er im Radio lief. „Werd epa lei de Plottn henkn gebliebn sein?“ ein anderer. Mittels rhetorischer Fragen merkte er also an, dass er den Vortrag des Wiener Künstlers nicht goutiere, ihn sein markanter Gesangsstil an die Sprechweise eines Menschen erinnere, der an einer Redeflussstörung laboriere, und dass weiters das repetitive Element der Musik in ihm die Assoziation einer Schallplatte wecke, bei der der Tonarm in einer Rille festhängt und daher stets dieselbe Sequenz abspiele. Das angehende Teenager-Ich verteidigte Falco stets – und wurde auf ungewöhnliche Weise belohnt.

Bei einem Gewinnspiel des Rennbahn Express zum Album „Emotional“ wurde ich 1986 gezogen – und gewann neben „Jeanny lebt“-Aufklebern einen Karton Knabbernossi-Snackwürstchen. Das war zwar nur der Trostpreis, aber hey: Es war ein mit dem ersten deutschsprachigen Popkünstler an der Spitze der US-Charts in Verbindung stehender Trostpreis! Von Falcos Tod habe ich dann als Student erfahren, am Morgen des 7. Februar 1998, als ich beim Naschmarkt-Flohmarkt gerade nach Second-Hand-Tonträgern suchte. Falco war da längst eine traurige Figur, halb vergessen, halb belächelt. Nach seinem Tod ist er in den Himmel aufgefahren, wo er als Austropop-Heiliger bis heute hell leuchtet – und zuverlässig die Kassen klingeln lässt.

Die letzte Musical-Verwurstung seines Lebens habe ich geschwänzt, weil: Ein Piefke als Falco? Brrr! „Rock Me Amadeus“ hingegen habe ich jetzt gesehen. Mehr dazu in der Titelgeschichte.