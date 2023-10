Zur Premiere des Musicals „Rock Me Amadeus“: ​„Falco lebt weiter“

„Muss ich denn sterben, um zu leben?“, fragt Moritz Mausser, der in „Rock Me Amadeus“ den Falco gibt (Foto: Deen van Meer)

Falco, Falco und noch einmal Falco: Kein runder Geburts- oder Todestag des 1957 geborenen und im Februar 1998 knapp vor seinem 41. Geburtstag tödlich verunglückten Wiener Popstars vergeht ohne Sondereditionen seiner Alben, neuer Werkschauen mit den stets gleichen alten Songs oder frisch ausgegrabenem Archivmaterial. Zu speziellen Anlässen gibt es auch einmal einen Kinofilm („Falco – Verdammt, wir leben noch!“, 2008) oder ein Bühnenstück („Falco – Das Musical“, 2017); dazu kommen immer wieder Konzerte mit Gaststimmen, die unterhaltsam bis tragisch am Original scheitern. 2023 ist wieder eines dieser Falco-Jahre: Pünktlich zum 25. Todestag ist eine Spezialfassung des epochalen Debüts „Einzelhaft“ von 1982 erschienen, nun folgt ein Musical der Vereinigten Bühnen Wien. „Rock Me Amadeus“ heißt die Produktion nach Hans Hölzels größtem Hit; Markus Spiegel, sein Entdecker und einstiger Labelchef, wirkte daran als Konsulent mit. Das Gespräch mit dem 70-Jährigen fand am Rande einer Probe im Ronacher statt, zwischendurch spazierten die holländischen Gebrüder Bolland gut gelaunt vorbei. Sie hatten das Erfolgsalbum „Falco 3“ produziert und haben nun auch beim Musical ihre Finger im Spiel.

Markus Spiegel (Jg. 1952) gründete Ende der 1970er-Jahre das Independent-Plattenlabel GiG Records, nahm die Anarchorockgruppe Drahdiwaberl sowie ihren Bassisten Falco als Solokünstler unter Vertrag – und stieg bald vom Wiener New-Wave-Underground in die große Popstarwelt auf. Später sollte Spiegel als Bad Cop der ORF-Castingshow „Starmania“ in Erscheinung treten

Falter: Herr Spiegel, Sie kannten Hans Hölzel gut. Eignet sich sein Leben als Musical-Stoff?

Markus Spiegel: Natürlich. Hans hatte zwei Seiten. In „Rock Me Amadeus“ bekommt er ein Alter Ego zur Seite gestellt, das den Erfolg und die Charts verkörpert. Dagegen stehen der Privatmensch, seine Beziehung und das Kind. Die Antipode ist hier also gar nicht so unsympathisch wie in anderen Musicals. Faktisch funktioniert das Stück wie eine Biografie.

Also ist nichts erfunden?

Spiegel: Es ist authentisch und kommt der Wahrheit so nahe, wie es im Rahmen eines Musicals möglich ist. Denn natürlich braucht es auch Showeffekte und eine emotionale Dramaturgie. Christian Struppek als Autor und Intendant hat vor eineinhalb Jahren begonnen, mit mir und Falcos Produzenten Rob und Ferdi Bolland Interviews zu führen. Wir sind Zeitzeugen – Zeugen von Falcos Zeit. Die einzige andere seriöse Quelle ist die Falco-Biografie seines langjährigen Managers Horst Bork.

„Falco. Die Wahrheit. Wie es wirklich war“ aus dem Jahr 2009, ein tolles Buch. Und komplett ungeschönt.

Spiegel: In seinem wienerischen Selbstzerstörungsdrang war Hans wirklich gnadenlos. Das zeigt auch das Musical. Der zweite Akt ist im Grunde genommen der Verfall der Figur Falco.

Wie haben Sie diese Geschichte erlebt?

Spiegel: In nüchternem Zustand war Hans ein unglaublich sensibler, geistreicher Mensch mit feinem Benehmen. Wirklich ein ganz lieber Kerl, ein Freund. Aber er war ein Sturztrinker. War eine Flasche Jack Daniels in der Nähe und ich habe nur einen Moment nicht aufgepasst, war sie zu drei Viertel leer.

Ein Sturztrinker ist das Gegenstück zum Pegeltrinker?

Spiegel: Genau. Der Pegeltrinker schenkt so lange nach, bis er den Pegel erreicht, mit dem er sich wohl fühlt. Der Sturztrinker trinkt alles auf einmal. Ab dem Moment hast du noch kurz Zeit, ihm etwas zu sagen. Danach ist Schluss. Er wird ein anderer. In Falcos Fall ungestüm, rotzig, beleidigend. Du hast tatsächlich geglaubt, vor dir sitzt ein komplett anderer Mensch. Das war sein Jekyll-Hyde-Syndrom.

Was war denn schlimmer: der Alkohol oder das Kokain?

Spiegel: In seinem Fall definitiv der Alkohol. Kokain hat er natürlich auch genommen, aber das gab es nicht legal an jeder Ecke.

Wie war das für Sie als sein Labelchef? Er hatte ja schnell den Ruf, sich an keine Deadlines zu halten.

Spiegel: Schon mit seinem zweiten Album „Junge Roemer“ hatten wir die größten Schwierigkeiten. Das Debüt „Einzelhaft“ war ein Riesenerfolg gewesen. Alle Firmen, die ihn in den verschiedenen Territorien weltweit betreuten, mussten planen und eine Vorschau über das Geschäftsjahr machen. Falco war ein wichtiger Posten. Da stand also: „30. September 1983, Falco, neue LP“. Glauben Sie, ich habe diesen Termin nur einmal verschoben? Erschienen ist es letztlich mit mehr als einem halben Jahr Verspätung. Mir wurde dann vorgeworfen, ich habe meinen Künstler nicht im Griff. Das stimmte auch: Man konnte Falco nicht im Griff haben. Um zurück zum Stück zu kommen: Hans war wie ein Musicalsänger, der den Mund nicht aufmachen will.

War das Verweigerung oder war es eine kreative Blockade?

Spiegel: Wahrscheinlich beides. Ich kann mich erinnern, dass er sich einmal am Wörthersee einquartiert hat, um zu schreiben. In zwei Wochen hat er eine Zeile geschafft. Eine Zeile! Aber auch wenn der Text schon vorgelegen ist, hat er sich im Studio noch endlos gewunden, bis er seinen Part eingesungen hat. „Markus, wenn ich einsinge, kannst du es verwerten“ war einer seiner Sprüche. „Nur tote Künstler sind gute Künstler“ ein anderer, mit dem er auf Verkaufszahlen und Lizenzeinnahmen abzielte. Der Tod war andauernd präsent.

Wie haben Sie Ihre gemeinsamen Jahre in Erinnerung?

Spiegel: Es war anstrengend. Ich bin Jahrgang 1952, er war ein 1957er, nur fünf Jahre Unterschied also. Aber ich konnte bei seinen nächtlichen Touren nicht mithalten, ich musste am nächsten Tag mein Büro leiten. Und wenn ich es doch einmal bis zum Morgengrauen ausgehalten habe, ist er ja noch länger geblieben. „Ich erlebe den morgigen Tag wahrscheinlich ohne Falco“, habe ich mir dann auf dem Nachhauseweg gedacht. Allerdings hat er stets am Nachmittag angerufen, wenn er sich im Suff fürchterlich aufgeführt hatte. Er wusste dann zwar nicht genau, was los war, aber er hatte so viel Anstand, sich zu entschuldigen. Man konnte ihm so gesehen gar nicht böse sein.

Zu Musicals hatte Falco vermutlich keine Affinität?

Spiegel: Das war nicht seine Szene. Er kam als Künstler aus dem U4 und der Arena. Aber ich hätte ihn in dem Fall an der Hand genommen und gesagt: Komm mit, es wird dir gefallen. Ich habe schon einige Durchläufe auf den Proben gesehen und finde es immer wieder überwältigend und ergreifend. Es ist ein sehr unkonventionelles Musical.

Nichts gegen Rainhard Fendrich, aber mit dem Musical „I Am From Austria“ lässt sich „Rock Me Amadeus“ nicht vergleichen Markus Spiegel

Inwiefern?

Spiegel: Es fliegen keine Luster, es sind auch keine Katzen an Bord. Und es schleichen keine Vampire durch die Nacht. Auf der Bühne ist eigentlich ein griechischer Chor. Das Ensemble, alle in Weiß gekleidet, sitzt an den Rändern. Das kennt man eher vom US-Musicalkomponisten Stephen Sondheim. Dazu kommen Schwarz-Weiß-Elemente, angelehnt an die Filmikone Fritz Lang. Es ist musikalisches Unterhaltungstheater auf sehr hohem Niveau. Nichts gegen Rainhard Fendrich, aber mit dem Musical „I Am From Austria“ lässt sich „Rock Me Amadeus“ nicht vergleichen. Das ist im Grunde ein Boulevardstück, in das man Fendrichs Lieder reingelegt hat.

„Rock Me Amadeus“ ist bereits die zweite Bühnenadaption von Falcos Leben. Die deutsche Produktion „Falco – Das Musical“ von 2017 wird nach wie vor gezeigt. Warum also ein zweites Falco-Musical?

Spiegel: Ganz einfach. Weil es von den exzellenten Profis der Vereinigten Bühnen Wien stammt. Die gehen ganz anders ran und, wie man weiß, die Qualität gibt ihnen Recht.

Steht und fällt die Glaubwürdigkeit einer derartigen Produktion nicht mit dem Hauptdarsteller? Das Publikum wird ihn daran messen, wie nahe er Falco stimmlich und auch optisch ist.

Spiegel: Ich kann mich noch erinnern, dass wir im Café Schwarzenberg gesessen sind und uns genau diese Frage gestellt haben: Wer könnte Falco sein? Ich sage Ihnen nicht, wer aller im Gespräch war. Es war eine längere Suche. Moritz Mausser ist perfekt. Er ist erst 23 und macht gerade sein Diplom auf der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien. Er ist stimmlich hervorragend und kann auch switchen zwischen Hochdeutsch und dem näselnden Schönbrunner Dialekt von Falco. Darauf habe ich bei den Proben sehr geschaut. Es soll nicht zu Deutsch werden. Zumindest nicht, wenn das Musical in Wien läuft.

Bei Ihnen geht der Hauptdarsteller also als Falco durch?

Spiegel: Wenn ich Moritz frontal anschaue, habe ich Fotos von Falco vor mir, denen Moritz verdammt ähnlich sieht.

Wen soll das Stück erreichen?

Spiegel: Alle, von der Trafikantin bis zu Falco-Fans von einst. Wir spielen sechs Tage die Woche und müssen viele Tickets verkaufen. Vor allem muss man auch die Jugend erreichen. Aber da mache ich mir keine Sorgen. Falco lebt weiter. Jede Neuauflage seiner Musik erobert die Charts. Das gelingt nur mit einem jugendlichen Publikum.

Woran liegt es, dass er immer noch zieht?

Spiegel: Die Jungen können sich gut mit seiner Musik identifizieren. Speziell die frühen Sachen waren ihrer Zeit voraus. Da sind einige ewige Werke darunter, die sich durch die Generationen ziehen. Es liegt auch an seiner Stimme. Sie transportiert seinen Schmäh. Ich habe Hans Gesamtausgaben von Ernst Jandl und H.C. Artmann geschenkt. Das hat ihn sehr beeindruckt. Davon hat er die zum Teil dadaistischen Metaphern. Es umgibt ihn wie auch die Texte immer ein gewisses Geheimnis. Das fasziniert die Jugend mehr als die Professionalität eines Peter Alexander. Da weiß man, das ist hervorragend. Aber hatte Peter Alexander Geheimnisse? Ich glaube nicht.

Gab es denn heimische Künstler, zu denen Falco aufgeblickt hat?

Spiegel: Oskar Werner. Der Name kommt im Musical ein paar Mal vor. Auf den habe ich ihn gebracht. Wie Falco konnte auch Oskar Werner, der Angebote aus Hollywood hatte, nicht mit den Amerikanern. Bis auf ein paar Exil-Regisseure verstanden sie seinen künstlerischen Anspruch nicht. Die europäische und die amerikanische Kultur seien nicht vereinbar, meinte er. Da hat der gute Hans natürlich große Ohren bekommen. Ich musste ihm alle Filme von Oskar Werner geben, die ich auf Videokassette hatte. Ich habe sie nie zurückbekommen.

Was war im Rückblick Ihr schönster Moment mit Hans Hölzel?

Spiegel: Als er mich zu Theatervorstellungen begleitet hat.

Und der betrüblichste?

Spiegel: Sein Ableben.

Rubrik Alter Wein in neuen Schläuchen: Falcos zweites Album „Junge Roemer“ ist soeben als „Helnwein“-Sonderedition erschienen