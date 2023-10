Besuch im Nobelpreislabor: „Ferenc sagte immer, jetzt haben wir’s bald“

Am 6. Oktober besuchte der frisch gekürte Nobelpreisträger Ferenc Krausz kurz sein ehemaliges Institut an der TU Wien (Foto: APA/GEORG HOCHMUTH)

Alle drei Minuten schrieb Reinhard Kienberger eine neue Zahl in sein Laborbuch. Dann veränderte er die Position eines Spiegels und startete die nächste Messung. In den frühen Morgenstunden des 10. September 2001 saß der damals 30-jährige Doktoratsstudent im zweiten Untergeschoß des Instituts für Photonik der Technischen Universität (TU) Wien vor einem komplexen Aufbau: ein Laserstrahl; speziell beschichtete Spiegel; eine Röhre, in der Laserpulse durch zwei Gaswolken geschossen werden; ein Detektor, der die Geschwindigkeit der erzeugten Elektronen misst. Den Vormittag hatte der Laser gebraucht, um hochzufahren, den Nachmittag das Team, um all die Geräte richtig einzustellen. Also fanden die Messungen nachts statt.

Das Ziel des Teams war, als Erste auf der Welt eine unvorstellbar kleine Zeiteinheit zu messen, die Attosekunde, das Milliardstel einer Milliardstelsekunde. In dieser Geschwindigkeit bewegen sich nämlich die kleinsten Teilchen: 150 Attosekunden braucht beispielsweise ein Elektron, also ein negativ geladenes Elementarteilchen, um sich einmal um den Kern eines Wasserstoffatoms zu drehen. In den winzigen Zeiteinheiten messen zu können ist extrem relevant für die Grundlagenforschung. Nur so lassen sich fundamentale Prozesse verstehen, beispielsweise, was genau passiert, wenn chemische Reaktionen blitzschnell stattfinden. Die Hoffnungen für darauf aufbauende angewandte Forschung in Technik und Medizin sind enorm.