Gekommen um zu bleiben

Die Rache der Journalisten an den Politikern ist das Archiv“ ist ein bekanntes Zitat des legendären Journalisten und Moderators der „Zeit im Bild 2“ Robert Hochner. Ich hingegen will mich weder rächen noch in einem Naturressort über Politiker schreiben. Aber ich habe zumindest ein Archiv, in dem ich nachgesehen habe, was ich im Lauf der Jahre in dieser Kolumne so über Bettwanzen aka Cimex lectularius geschrieben habe.

Dezember 1994: Bettwanzen kennt man nur mehr aus Erzählungen der Großeltern und ich folge der selbstgegebenen Bildungsmission, Wissen über diese mittlerweile unbekannten Insekten zu verbreiten und den Falter-Lesern Begriffe wie „traumatische Insemination“ zu erklären. Bei der Paarung der Bettwanzen durchstechen die Wanzenrüden mit ihrem nadelförmigen Kopulationsorgan die Körperwand der Weibchen und injizieren so die Spermien in die Leibeshöhle. Dazu biete ich absurd-antiquierte Tipps aus dem zehnbändigen „Grzimeks Tierleben“, das zur Abwehr noch DDT empfiehlt. August 1998: Unter Schädlingsbekämpfern gilt noch immer, dass Bettwanzen wegen des intensiven Insektizideinsatzes in Mitteleuropa weitgehend verschwunden sind. Daher kann ich noch unbeschwert witzeln und zitiere aus dem Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens Methoden zur giftfreien Wanzenabwehr: „So geht man am Karfreitag vor Sonnenaufgang nackt an drei Wänden der Stube herum und spricht: Wanz’ in der Wand, Wanz’ in der Wand, die Ostern sind vor der Hand“.

April 2004: Erstmals erhebt eine britische Studie, dass sich der menschliche Befall mit Bettwanzen seit dem Ende der 1990er-Jahren fast verdoppelt hat. Über die Ursachen wird noch gerätselt, man schiebt die Schuld auf den „Handel mit gebrauchten Möbeln aus der Dritten Welt“. Sehr plausibel. Juli 2010: Die Bettwanzen sind im Nobelviertel New Yorks, der Upper East Side, angekommen. Shocking, denn vor dem Zweiten Weltkrieg waren diese blutsaugenden Insekten die Signature-Animals der Slumbewohner.

April 2023: Die Invasion in Paris eskaliert und ich bekomme immer wieder Fotos von Lesenden mit den typischen, nebeneinanderliegenden Einstichpunkten der Bettwanzen zugemailt. Langsam wird klar, dass es Bettwanzen so gut wie in jeder größeren Stadt mit über 50.000 Einwohnern gibt. Diese Insekten sind nicht aus dem „schmutzigen Süden“, sondern leben seit dem Altertum in Europa und sind nur selten, wie oft behauptet, eingeschleppt.

Tipp: Bei einem Befall nicht dilettieren, gleich professionelle Hilfe suchen.