Gesellschaftskritik „für Dummies“: Zweimal Kunst mit erhobenem Zeigefinger

Bitte wieder raus und von hinten hinein. Den Eingang zum großen Saal der Secession verstellt derzeit eine riesige kackbraune Luftmatratze; man muss retour und SoiL Thorntons Ausstellung durch den Garten betreten. So sieht Barriereunfreiheit aus, sagt die Schau. Was dort an identitätspolitischen Banalitäten verstreut ist, lohnt den Umweg aber nicht. Der/die Künstler*in, Jg. 1990 und in New York lebend, arbeitet sich am Problem der Heteronormativität derart vordergründig ab, als wäre diese Kunst nach dem diesbezüglichen Erstsemestrigen-Seminar entstanden. Auf dem Boden liegen etwa rosa Plüschskulpturen mit Schildern, die beliebte Mädchen- und Bubennamen fusionieren. Die unterschiedlichen Formen der Stofftiere rühren vom Rectum verschiedener Personen her. Special interest!

Schnell zurück zum Haupteingang und hinunter in die Kellergalerie. Dort rinnt weißlich-transparenter Schleim von einem Schriftzug an der Wand. Zum Glück ist die Substanz nicht das, wonach sie aussieht – es handelt sich um Pflanzenstärke. Mit dem Ausstellungstitel „Not Your Ornament“ verwahrt sich das Wiener Kollektiv Mai Ling dagegen, als exotische Zierde zu dienen. Eine Spitze gegen die Secession, die derzeit so viel wie noch nie auf Diversity gibt? Die gleichnamige Schau dreht sich um Rassismus und anti-asiatische Vorurteile. Bereits der Name der 2019 gegründeten Gruppe Mai Ling spricht Bände: 1979 nahm der bayerische Kabarettist Gerhard Polt in einem TV-Sketch Männer aufs Korn, die sich asiatische Frauen aus dem Katalog „bestellen“. Das Video läuft auch in der Schau, kombiniert mit kritischem Filmmaterial über Internetbörsen, die Frauen aus dem Osten vermitteln.

Mai Lings zentrale Videoinstallation „Becoming Stickiness“ erzählt, wie die Bohnenpflanze Kuzu vor 150 Jahren in den Westen importiert wurde. Heute gilt sie als Eindringling, der heimische Arten schädigt – ganz ähnlich wie das, was rechte Diskurse über Migranten verbreiten. Im Film verkochen die Künstlerinnen Kuzu zu klebrigen Süßigkeiten und verspeisen sie. Die Message ist kritisch, aber die Stimmung heiter.