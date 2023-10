Heast, wos hot der Bua, wos braucht er für a Medizin: „Rock Me Amadeus“ im Ronacher

Die Geschichte ist bekannt, ihr Ende kein gutes: Johann Hölzel, genannt Hans, Wiener Scheidungskind, Jg. 1957, träumt von der Popkarriere, mutiert vom lokalen Untergrundmusiker zur Kunstfigur Falco, steht an der Spitze der US-Charts und fährt letztlich mit Karacho alles an die Wand. Folgerichtig beginnt „Rock Me Amadeus – Das Falco Musical“ im Wiener Ronacher mit Originalbeiträgen der Unfall- und Todesmeldung von 1998.

Nach „Falco. A Cyber Show“ von Paulus Manker, den deutschen Produktionen „Falco meets Amadeus“ und „Falco – Das Musical“ ist es bereits das vierte Musiktheater um den berühmtesten Popsänger Österreichs. Die Arbeit der Vereinigten Bühnen Wien (Buch: Christian Stuppeck) erzählt die Biografie des Künstlers, dem Medium entsprechend simplifiziert dargestellt.

„Rock Me Amadeus“ ist ein Jukebox-Musical, es reiht also bekannten Song an bekannten Song. Inhaltlich aber funktioniert es ganz anders als etwa „Mamma Mia“ rund um Abba-Songs oder das Udo-Jürgens-Stück „Ich war noch niemals in New York“, wo jeweils eine romantische Komödie den Rahmen für Gesang und Tanz bietet. Das Ergebnis gerät tendenziell mittelprächtig; ein Publikumsrenner dürfte „Rock Me Amadeus“ trotzdem werden. Das Premierenpublikum am 6. Oktober reagierte mit Standing Ovations und lautstarker Begeisterung.

Dieser Jubel bestätigt Falcos These einmal mehr, dass „du in Wien erst sterben musst, damit sie dich hochleben lassen“. Blöd nur, dass die Kunstfigur nicht ohne den Menschen sterben konnte, der ihn erschaffen hatte. Den Widerstreit zweier Seelen in einer Künstlerbrust stellt „Rock Me Amadeus“ geschickt dar: Dem überzeugenden Hölzel/Falco-Darsteller Moritz Mausser steht ein diabolisches Alter Ego (auch gut: Alex Melcher) gegenüber. Als Stimme im Kopf, die mehr Erfolg will, mehr Rausch, mehr Rampenlicht.

Hans hingegen ist ein Zerrissener: Muttersöhnchen und arroganter Bühnenstar, goscherter Macho mit der Sehnsucht nach glücklicher Familie, lässiger Blender und zugleich von Zweifeln zerfressen.

Erzählstimme aus dem Off gibt es keine, Falco führt selbst durch sein Leben. Die Technik spielt alle Stückerln, ohne den Abend durch Effekte zu überfrachten; das Ensemble agiert ansprechend und variationsreich („Junge Roemer“ etwa punktet als Glitzer-Drag-Show); die musikalische Umsetzung fügt den Originalvorlagen zumindest keinen Schaden zu.

Einzelne Momente sind durchaus pointiert: wenn die Mama (Tania Golden) dem aufstrebenden Musiker etwa die frisch gewaschene Wäsche vorbeibringt, während sich dessen nächtliche Begleitung im Bad den Kater aus dem Leib kotzt. Oder wenn Falco seine legendären Punchlines droppt („Es heißt, man lebt nur einmal. Aber so, wie ich leb’, reicht das auch“).

Und Isabella, Falcos große Liebe und Mutter seiner Leider-doch-nicht-Tochter, darf in Katharina Gorgis Verkörperung nicht nur attraktiv, sondern auch klug, schlagfertig, sympathisch und schmähbegabt sein. Dass sie als Pyjama ein T-Shirt der Punkband The Sex Pistols trägt, ist da eigentlich schon zu viel des Guten.

Trotzdem bleibt der Eindruck ambivalent. Von der genreimmanenten Glätte abgesehen krankt „Rock Me Amadeus“ an Details: Warum etwa muss Stefan Weber, Kopf der Gruppe Drahdiwaberl, in der Falco Bass spielte, als Brett-vorm-Kopf-Rockdodel auftreten? Warum wird Hans noch 40-jährig zum naiven Schulbub infantilisiert, der alten Wiener Hawerern „Freunde für immer!“ zuruft? Warum fehlt ausgerechnet „Nachtflug“, einer von Falcos stärksten Songs? Unnötige Längen nehmen dem Stück zudem seinen Drive.

Vor allem aber begeht „Rock Me Amadeus“ ein unverzeihliches Sakrileg: Falcos hassgeliebte holländische Produzenten haben für das Stück vier neue Songs geschrieben. Einer ist unnötig, aber wurscht, drei sind unterirdischer Schlagerkitsch.

Ganz am Ende ist für Sekunden ein Bild des echten Hans Hölzel zu sehen. Jung, ohne Falco-Pose und doch unverkennbar. Dieses Bild transportiert letztlich mehr echte Emotion als das gesamte Stück.