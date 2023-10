Immer fehl am Platz – auch an der Uni

Es gibt einen einzigen Jahrestag, der fett im Kalender meiner Mutter steht: mein Uni-Abschluss. Nach sieben Jahren ist dieser Kalendereintrag eines der wenigen Dinge, die noch daran erinnern, dass ich studiert habe. Ich arbeite nicht in dem Beruf, der für mein Studium vorgesehen ist, habe an der Uni keine Freundschaften geschlossen und selbst die bordeauxrote Rolle mit dem Magister-Zeugnis drin habe ich beim letzten Umzug verlegt.

Wenn man die Erste in der Familie ist, die studiert, gilt Bildung als Ausweg. Ich dachte, das Studium würde alles ändern – einen selbstbewussten, souveränen, wortgewandten Menschen aus mir machen. Stattdessen war ich am Ende noch immer eingeschüchtert.

Ich hatte niemandem vom Tag meiner Abschlussprüfung erzählt, weil ich bis zuletzt überzeugt war, es nicht schaffen zu werden, dabei war ich ja schon bis dahin gekommen. Wenn ich heute mit jungen Menschen rede, die auch die Ersten in ihrer Familie sind, die studieren, fragen sie mich nicht, wie ich es geschafft habe, die Uni abzuschließen, sie fragen, ob ich es jemals geschafft habe, mich nicht mehr wie ein Imposter, also jemand, der sich aufgrund von Selbstzweifeln immer fehl am Platz vorkommt, zu fühlen.