Zum 15. Todestag: Jörg Haider und die Unglücksjahre österreichischer Politik

Was hat Jörg Haider für Österreich und auch für den Falter bedeutet? Der oberösterreichische Jurist begann als linsksliberale Nachwuchshoffnung in der FPÖ. Als machtinteressierter Politiker erkannte er, dass in diesem Land mit Linksliberalismus nichts zu holen ist. So begab sich der Sohn zweier in der Wolle gefärbter Nazi-Eltern nach Kärnten, wo die notleidende FPÖ stets das sogenannte faschistische Grundmandat holte, das ihr, die konstant an der Vier-Prozent-Hürde knabberte, den Einzug in den Nationalrat sicherte.