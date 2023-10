Klaviermusik von Bach bis Szymanowski

Vor bald 20 Jahren hat der Pianist Rafał Blechacz den prestigeträchtigen Chopin-Wettbewerb in Warschau gewonnen. Heute zählt der 38-jährige Musiker und promovierte Philosoph zu den besten Chopin-Interpreten der Welt. Bei seinem Rezital in Wien stellt er Beethovens frühe Sonate c-Moll op. 10 Nr. 1 Chopins letzter Sonate in h-Moll gegenüber.

Vielleicht liegt es am übermächtigen Schatten seines Landsmannes Chopin, dass Karol Szymanowskis Klaviermusik kaum gespielt wird. Als feingeistiger Klaviervirtuose hat sie Blechacz selbstverständlich im Repertoire und spielt die stimmungsvollen Variationen op. 3. Ganz am Anfang steht Bach: Blechacz läutet den Abend im Mozart-Saal mit dessen Partita in c-Moll ein.