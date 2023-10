Kümmern um des Killers Kummer

Mitgefühl mit Massenmördern: nicht nur möglich, sondern notwendig, um sie zu fassen. Heißt es in „Catch the Killer“, einem Thriller, der Achtsamkeit gegenüber amoklaufenden Außenseitern predigt. Das ist allemal besser als das hier auf der Tonspur stets mitlaufende, den Täter dämonisierende Geschnatter aus TV und Radio.

Dieser grimmige Film auf David Finchers farbentsättigten Noir-Pfaden schießt allerdings mit seiner Mission übers Ziel hinaus, wenn er ganz sensibel die blutigen, äußerst effektiv inszenierten Taten des Shooters mit buchstäblichem Dachschaden als nahezu nachvollziehbar darstellt. Besonders angesichts einer Welt, in der ja so manches im Argen liegt: Sexismus, Rassismus, Tierleid – nur ein Ausschnitt des Sammelsuriums an Problemen, die hier streber- und nur schemenhaft inventarisiert werden.

Die Lösung des Falls steht ja auch noch an. Nämlich seitens einer psychisch gepeinigten, beobachtungsbegabten Polizistin und eines altgedienten, mürrischen No-Nonsense-Ermittlers (eh fein: Shailene Woodley und Ben Mendelsohn), die leider nicht so dürfen, wie sie wollen. Ambition trifft auf inkompetente Administration in einem Problemkrimi, der besser ist, als sein generischer Titel vermuten lässt.