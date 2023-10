Lesbische Liebe unter dem Blutmond

Die alternde Königin Phädra (Sophie von Kessel) trägt ein rotes Gewand, und der Mond tut es ihr gleich. Mal blutfarben, mal schwarz-weiß stemmt der Himmelskörper solitär das Bühnenbild des Stücks „Phädra in Flammen“, dem die Regisseurin Tina Lanik auch kostümmäßig kaum Abwechslung gönnt.

Schon Euripides, Racine im 17. Jahrhundert und Sarah Kane im 20. griffen den antiken Stoff auf, den die deutsch-georgische Autorin Nino Haratischwili nun zu einem Drama um lesbische Liebe umdeutet. Statt in den Stiefsohn verliebt sich die frustrierte Phädra in ihre Schwiegertochter Persea (Dagna Litzenberger Vinet). Die junge Frau begehrt gegen männliche Unterdrückung auf und muss dafür mit ihrem Leben bezahlen. Haratischwili hat in Interviews erzählt, dass ihre Interpretation eine Reaktion auf die Gewalt gewesen sei, die sie in Tiflis gegen eine LGBT-Demo erlebt hat.

Sprachlich streut die Autorin Derbheiten ein („Ich scheiß’ auf deinen Thron!“), die zum Umgangston bei Hof nicht passen. Auch dass sie dem gnadenlosen Hohepriester Panopeus (Philipp Hauß) verdrängte homophile Neigungen andichtet, wirkt wie Psychologie aus dem Nähkästchen. Das Ensemble gibt sein Bestes, aber das Stück tritt zu oft auf der Stelle und verliert unterwegs seine politische Message.