Herbert Liaunig (1945–2023)

Der Unternehmer und Kunstsammler eröffnete 2008 das nach ihm benannte Museum im Kärntner Neuhaus. Herbert Liaunig wurde 1945 im Oberkärntner Radenthein geboren. Er studierte Welthandel in Wien und begann seine Karriere in der Turnauer-Gruppe. Bekannt wurde Liaunig als Sanierer maroder Industrieunternehmen. Dazu gehörten die Jenbacher AG, Waagner Biro und die Österreichische Schiffswerften AG. Der Unternehmer baute eine der umfangreichsten Sammlungen österreichischer Kunst ab 1945 auf. Ergänzt durch Vertreter der klassischen Moderne sowie exemplarische Werke internationaler Künstlerinnen und Künstler, ist sie nun im Neuhauser Museum zu sehen. Die spektakuläre, sich in die Landschaft grabende Architektur stammt von dem Wiener Büro Querkraft. Der Gründer hat die Leitung des Museums 2017 an seinen Sohn Peter Liaunig übergeben. Nun ist Herbert Liaunig im 79. Lebensjahr verstorben.