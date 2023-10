Mit letzten Urlaubsgrüßen das nächste Frühstück versüßen

Die vielleicht bleibendsten Urlaubsmitbringsel sind neue Rezepte. Dieses Jahr erweiterte sich das Repertoire der Autorin gleich um vier davon, denn sie hatte das Glück, bei einer Köchin nahe Izmir zu nächtigen. Weil diese Kolumne nur Platz für eines hat, gibt es nun: Menemen.

Menemen ist eine türkische Eierspeise, die üblicherweise mit Tomaten, Paprika und allerlei anderem Gemüse aus der Pfanne kommt. Schmeckt cremig, wohlig, orientalisch und macht richtig satt.

Und so geht’s: die Eier wild unterrühren, bis sie gestockt sind, oder (ähnlich wie beim israelischen Shakshuka) in der Tomaten-Gemüse-Sauce pochieren.

Wir wählen bitte Letzteres – dazu die Tomaten in heißes Wasser einlegen, damit sich später die Haut leicht abziehen lässt. Anschließend die Tomaten, rote und grüne Paprika, Zwiebeln fein würfeln. Und nach Belieben, was sonst noch so im Gemüsefach herumkugelt.