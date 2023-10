Nachrichten aus dem Inneren

Zu den schönsten Orten im Falter gehört das Büro unserer Marketingchefin Barbara Prem im ersten Stock, und dort genau das eine Regal, wo der Falter-Merch ausgestellt wird. Merch, kurz für Merchandising (für alle, die über vierzig sind), nennt man heute die Fanartikel eines Stars, Unternehmens oder Klubs.

Derzeit gibt es etwa eine warme Haube im schönen Falter-Dunkeltürkis aus Biobaumwolle. Sie ist die ideale Begleiterin für den Herbstwettereinbruch, wenn sich Wien anfühlt wie Saint-Malo in der Bretagne (von dort kommen angeblich diese gestrickten Hauben ursprünglich her). Oder der zusammenfaltbare Falter-Fahrradhelm, ein echtes Raumwunder, passt sogar in eine Damen-Handtasche.

Mein Liebling ist sowieso die Falter-Umhängetasche aus Stoff, sie begleitet mich (und meine Kinder) als Sport-, Buch- und Allzwecksackerl durchs Leben.

Es gibt also viele gute Gründe, ein Falter-Abo Plus mit Merch zu bestellen. Ein weiterer ist gerade im Entstehen und heißt BoB alias Best of Böse. Dem Vernehmen nach füllt sich die Satire-Ausgabe heuer fast von selbst, weil Excel, Burger, Normalo und so. Also Falter abonnieren oder verschenken und sich zum Jahresausklang auf BoB frei Haus freuen.