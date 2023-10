Freiheit sei für ihn, etwas zu riskieren und Normen zu sprengen. Daher gründet der in den USA lebende Schweizer Literaturprofessor Bernard Schweizer nun einen Verlag. Wie er in einem Zeit-Interview bekundet, habe die Literatur nämlich ihre Fähigkeit verloren, Grenzen zu überschreiten. Die Freiheit, so Schweizer, würde durch politisch korrekte Sprachregelungen verunmöglicht: „Wenn ich sehe, auf welche Beschränkungen Autoren heute treffen: Dieses ist nicht erlaubt und jenes auch nicht ... Ich kann das nicht glauben.“