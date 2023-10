Über das Massaker am Festival: „Psychedelic Trance ist in Israel eine Religion“

Die Mörder kamen mit der Morgensonne. Das Psychedelic-Trance-Festival Supernova Universo Paralello Warmup begann Freitagnacht. Es fand in der Negevwüste statt, wenige Kilometer von der Grenze zum Gazastreifen entfernt. Tausende Menschen tanzten, als samstagfrüh kurz nach sieben Uhr das Blutbad begann. Die Hamas feuerte zunächst Raketen und Flugkörper auf die Menge. Ungefähr 50 Terroristen fuhren, gekleidet in Uniformen, in Lieferwagen und auf Motorrädern vor. „Sie kamen mit Maschinengewehren und Granaten und haben jeden abgeschlachtet, den sie finden konnten“, schildert ein Augenzeuge die Szene. Bisher wurden auf dem Gelände 260 Leichen geborgen. Die Zahl der entführten Besucherinnen und Besucher ist noch unbekannt.