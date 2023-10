Roll dir selbst den Teppich aus!

Sie gewann zwar 2021 einen der Exil-Literaturpreise, eigentlich möchte Melike Yağız-Baxant aber Schauspielerin sein. Von Versuchen, eine zu werden, handelt der ironische Text, den die 1987 in Izmir geborene Wahlwienerin konsequenterweise zum Theater-Solo umgeschrieben hat.

Die „sehr berühmten Regisseure“ wollten ihr lieber an die Wäsche, als nützlichen Schauspielunterricht zu erteilen. Also rollt sie sich jetzt selbst den roten Teppich aus. Und welch komisches Talent dabei zum Vorschein kommt! Yağız-Baxants Geschichten in „Glückskind“ sind nicht immer zum Lachen, aber sie bringt sie mit einzigartiger Mimik und Gestik vor. Ihr Timing passt in keine bekannte Schublade. Eine Entdeckung.