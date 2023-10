Schottern wie nur

Liebe Frau Andrea, in meiner Kindheit und Jugend (* 1954) wurde jemand, der besonders schnell laufen konnte, mit dem Kompliment „nau dea kaun schodan (schottern)!“ bedacht. Frau Dr. Hornung mit ihrem Wörterbuch kann mir bei der Worterklärung da nicht weiterhelfen! Können Sie es? Im Voraus dankt Alfred Kampel, Wien-Floridsdorf, p. E-Mail

Lieber Alfred,

wir werden versuchen, etwas Licht in das Dunkel einiger Begriffe zu werfen. Eine ganze Reihe sehr ähnlich lautender Wörter in der österreichischen Umgangssprache bezeichnet das schnelle Laufen, das schnelle Fahren und jegliches Rasen, aber auch die damit verbundenen Geräusche. Wir kennen „tschindern“, „tschundern“, „schurln“, oft mit vorangestelltem „daher“ oder „umananda“ (umher). Dahertschindern also, dahertschundern, umandanaschurln.