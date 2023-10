Schrecklich, schön und komisch

Er macht einen grundentspannten Eindruck und ist dabei ein extrem produktiver Zeitgenosse. TV-Unterhaltung und diverse Bühnenprogramme mit seinem Kompagnon Christoph Grissemann lasten Dirk Stermann nicht aus. Zuletzt gab der seit vielen Jahren in Wien lebende Deutsche sein spätes Solodebüt als Kabarettist („Zusammenbraut“). Und nicht zuletzt unterhält er eine erfolgreiche Nebenkarriere als Romanautor.

Nach in erster Linie humorigen Werken ging der Trend zuletzt zusehends in Richtung ambitioniert, wie „Der Junge bekommt das Gute zuletzt“ (2016) oder „Der Hammer“ bewiesen. Sein größter Bucherfolg ist aber das autobiografische „Sechs Österreicher unter den ersten fünf“, das sich in Österreich über 150.000-mal verkauft hat. Der Held des Buches hieß Dirk Stermann. Zuletzt hat der Autor mit „Maksym“ (2022) wieder ein autofiktionales Werk über diesen Dirk Stermann geschrieben.

Nun stellt er gemeinsam mit der Holocaust-Zeitzeugin Erika Freeman im Rabenhof das Buch „Mir geht’s gut, wenn nicht heute, dann morgen“ vor. Stermann erzählt darin aus ihrem Leben – basierend auf wöchentlichen Treffen und Gesprächen im Hotel Imperial. Es geht um all das Schreckliche, Schöne und Komische auf der Welt, das oft so nah beieinander liegt.