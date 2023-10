Sigrid Horn: Nest

Foto: zVg

Sigrid Horn ist eine Meisterin der Reduktion. Stimme plus Klavier oder ein wenig Ukulele – und die Welt hält den Atem an. Für ihr drittes Soloalbum hat sich die österreichische Dialekt-Songwriterin mit der markanten Stimme ein Streichquartett angelacht (zwei Bratschen, Geige, Cello). Das sorgt für eine andere Färbung, ändert aber nichts am Wesenskern von Horns Liedern: Dramatik, Eindringlichkeit und Schönheit, verdichtet auf drei- bis vierminütige Einheiten. (Bader Molden)