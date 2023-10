Der 1. Oktober 2023 wird Eingang in die Stadtgeschichte finden. Der Zuzug vieler Erstsemestriger um diese Jahreszeit verhalf Wien zum ersten Mal seit dem Ersten Weltkrieg wieder zu über zwei Millionen Einwohnern. Nur vier andere Städte in der EU haben so eine Bürgerschaft (Berlin, Madrid, Rom und Paris), bald wird es um 500.000 Wiener mehr geben als im Jahr 2002 (1,57 Millionen).