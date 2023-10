Theater am Werk: Drama bedächtig, Tragödie vergeigt, Horror herrlich komisch

Die Spielstätten im Kabelwerk und am Petersplatz haben einen neuen gemeinsamen Namen: Theater am Werk. Die Foyers sind barrierefrei und freundlicher gestaltet, auch das Leitungsteam ist freundlicher. Drei Produktionen eröffnen die neue Ära.

Erstmals in Österreich zu sehen ist Ewald Palmetshofers Drama „Die Verlorenen“. Eine Frau bezieht ein Waldhäuschen; ihr Ex und seine Neue plagen sich derweil mit dem pubertierenden Sohn, der Betreiberin einer nahegelegenen Tankstelle machen geistreiche, aber nicht zahlende Gäste zu schaffen. Regisseurin Maria Sendlhofer erzählt bedächtig. Zwischen Trivialität und Künstlichkeit findet sie nicht immer eine Balance. Das Ensemble lässt sich unterschiedlich auf den Text ein: Während Jan Thümer die abgehackten Palmetshofer-Sätze roboterhaft ausstellt, flutschen sie etwa bei Johanna Orsini und Birgit Stöger ganz natürlich.

Die mit emotionsgeladenen Online-Inszenierungen wie „werther.live“ bekannt gewordene Cosmea Spelleken bringt ihr Konzept auf die Analogbühne. „Romeo <3 Julia“ betont an Shakespeares Klassiker zunächst die Teenie-Romanze, die das Stück – auch – ist, alle Peinlichkeiten inklusive. Wir sehen die Verliebten in ihren jeweiligen Kinderzimmern, ihre Handybildschirme, Playlists und Nachrichten – hach! Der tragische Teil danach scheitert in geradezu lachhaftem Maß an der Modernisierung. Familiengruft, Verbannung und Fechtkämpfe sind einfach nicht instagrammabel.

Das überraschende Highlight im Eröffnungsreigen ist daher die Dramatisierung eines gerade erst erschienenen Romans von Barbi Marković in Koproduktion mit Divercitylab: In „Minihorror“ erlebt ein Paar aus „Zuagrasten“ – Mini stammt aus Serbien, Miki aus Oberösterreich – den Alltag als unberechenbare Horrorshow. Die sechs ausgelassenen Ensemblemitglieder, alle mit Disney-Mäuseohren, teilen sich die Rollen, Aslı Kışlals Inszenierung sprüht vor surrealen Einfällen. Um ein paar Szenen ist der Abend zu lang, doch insgesamt gelingt hier ein bissig-böses Fest.