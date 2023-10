Und wieder ist Krieg: Die Hintergründe eines beispiellosen Mordens

Das Versagen ist total. Der israelische Geheimdienst, einer der besten der Welt mit einer technologischen Ausrüstung, die man nur als State of the Art, als den absoluten Spitzenstand der Technik, bezeichnen kann, hatte keine Ahnung. Die Armee schlief, war völlig desorientiert und brauchte endlos lange Stunden, bis sie in der Region eintraf. Die Politik, die fast nur noch aus ultrarechten oder ultrareligiösen Ideologen besteht, die aber keine Ahnung von Staatsführung geschweige denn militärischen Operationen hat, war hilflos: Israel erlebte am 7. Oktober auf allen Ebenen ein Debakel, das bislang mehr als 700 Menschen das Leben kostete und tausende Verletzte zurückließ. Und dann sind da noch rund 100 Israelis, Kinder, junge Mädchen, Männer und Alte, die nach Gaza verschleppt wurden und dort nun als Geiseln gehalten werden.