Weltverbesserung auf Augenhöhe

Protect what you love“ lautet das Motto der ERDgespräche. Zum 14. Mal bieten sie einen Austausch über ökosoziale Themen wie Klimawandel, Aktivismus und Biodiversität. Unter dem Ehrenschutz von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der das Event auch eröffnet, diskutieren allerlei Kundige im Festsaal der Wiener Hofburg darüber, wie der Zustand unseres Planeten zum Besseren veränderbar wäre. Mit dabei: Gletscherforscherin Heïdi Sevestre, Aktionskünstlerin Cesy Leonard (Mitbegründerin der Radikalen Töchter; früher beim Zentrum für politische Schönheit), Klimakläger:innen (Fridays for Future) und Schüler:innen Smilla Buschbom und Levi Resch sowie René Anour, Tierarzt und Experte für „Conservation Medicine“.

Wiener Hofburg, Mi 17.30