Wenn es das System nur aushält: Cyborg, Memento mori und Espresso nonstop

Was ist das für ein Silver Surfer, der da auf die Stiege des Künstlerhauses herabblickt? Die futuristische Skulptur „Monomon“ von Peter Senoner steht am Beginn der ersten Gruppenschau, die der neue Leiter der Künstlervereinigung Günther Oberhollenzer konzipiert hat. Der Kunsthistoriker, 1976 in Brixen geboren, war zuletzt für die Landesgalerie Niederösterreich in Krems tätig und wechselte 2022 nach Wien.

Das Künstlerhaus hat sich in den letzten Jahren gemausert, nicht nur aufgrund der Renovierung, sondern auch durch die Aufnahme von Künstlerinnen und Künstlern einer jüngeren Generation. Mit dem Titel „Systemrelevant“ kramt Oberhollenzer einen zwiespältigen Begriff aus Finanzkrise und Corona-Pandemie wieder hervor. Das Ausstellungsplakat zeigt das Porträt „Diva in Quarantine“ der Performerin und Malerin Danielle Pamp, deren Queerness nur bedingt ins „System“ passt. Gender- und Identitätsfragenprägen auch andere Arbeiten, etwa Anna Meyers bemalte Plexiglasscheiben mit dem Titel „Futurefeminismus“ oder die Textilbilder von Małgorzata Mirga-Tas, die dem Leben der Roma bunte Tableaus widmet. Vieles, allzu vieles findet hier Platz, bekommt aber auch genügend Raum.

Zum Beispiel die Installation von Alfredo Barsuglia, der ein Regal mit Objekten aus der Verlassenschaft einer verstorbenen Frau angefüllt hat und das Publikum einlädt, je ein Objekt mit nach Hause zu nehmen. Souvenirs als Memento mori? Als einzige Position der Schau hinterfragt Xenia Lesniewski das kapitalistische System. Sie hat einen Pausenraum eingerichtet, in dem eine Kaffeemaschine nonstop eine Tasse zum Überlaufen bringt. Die Porträts junger Menschen an den Wänden stehen wohl für die frisch auf den Arbeitsmarkt drängende Generation, die an einer Vollzeitbeschäftigung nicht mehr interessiert sein soll.

Was tun, damit das System reformiert und der Mensch als solcher wieder relevanter wird? Vielleicht mehr miteinander reden, so wie es die Künstler Friedemann Derschmidt und Alaa Alkurdi mit Menschen unterschiedlicher Herkunft tun.