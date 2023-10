Wenn Pläne scheitern, muss man besser planen

Von der Unzulänglichkeit des menschlichen Strebens könnte ich ein Lied singen. Das überlasse ich aber gerne anderen, die es besser können. Öffentlich zum ersten Mal dargeboten wurde „Das Lied von der Unzulänglichkeit des menschlichen Lebens“ am 31. August 1928 im Theater am Schiffbauerdamm von Erich Ponto, der in der Uraufführung der „Dreigroschenoper“ den Peachum sang: „Ja, mach nur einen Plan! / Sei nur ein großes Licht! / Und mach dann noch ’nen zweiten Plan / Gehn tun sie beide nicht.“

Das kennt man, das kann man unterschreiben. Die folgende Begründung – „Denn für dieses Leben / Ist der Mensch nicht schlecht genug“ – scheint mir indes zweifelhaft. Das Vorhaben, gemeinsam in Podersdorf essen zu gehen, ist seit Jahren anhängig, bislang aber gewiss nicht an der mangelnden Schlechtigkeit der fünf ins Projekt involvierten Personen gescheitert, sondern daran, dass diese in Hamburg, Wien und München leben und auch noch was anderes zu tun haben.