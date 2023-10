Gewalt, Rassismus, sexueller Missbrauch: Was Ihre Kinder online sehen

Die Tür zu Silke Müllers Büro ist immer offen. „Guten Morgen, Frau Müller, haben Sie einen Moment?“, so harmlos fängt es meistens an. In der Tür: Jugendliche im Alter zwischen zehn und 15, die die Waldschule Hatten in Niedersachen besuchen, eine Mittelschule mit 850 Schülerinnen und Schülern. Seit 2015 ist Müller (36) Oberschuldirektorin, die Schule stattet alle Kids mit einem Tablet aus, seit 2018 gibt es hier auch eine „Social-Media-Sprechstunde“. Echtes Leben, digitales Leben: In der Waldschule sollen die Kinder mit allen Problemen kommen dürfen. Das tun sie auch.