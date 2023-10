Ausgerechnet an dem Tag, als Herr Drosten die Pandemie endgültig für beendet erklärte, bekam ich mein positives Testergebnis. Wegen Augenträgheit und Kopfsausen geht nur Musikhören. Aber was? Früher war’s doch so einfach. Es gab die Schallplatten der Eltern, die da gewesen waren: so ähnlich wie „Swing und tanz Dich fit mit James Last“.