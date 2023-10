Anderswo schon einmal gesehen

Ich bin der Tod geworden: Zertrümmerer der Welten!“ Ein hinduistisches Zitat, ausgerufen im Kontext von Verstrickungen der Anfänge von Atomkraftforschung in staatliche Gewaltprojekte: So etwas kennen manche aus „Oppenheimer“, in dem ebenfalls, Heisenberg hier, Formel da, allerlei Physik-Trara regierte, dazu Schuld überall und Frau verschwunden.