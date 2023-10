Argentiniens berühmte Unbekannte: Monografie Narcisa Hirsch

Der Viennale-Trailer 2022: Rote Frauenlippen lächeln verführerisch in die Kamera – plötzlich beginnt der Mund wie wild ein Stück rohe Leber zu essen. „Songs from Naples“, so der Titel des Trailers, wurde von der damals 94-jährigen Narcisa Hirsch gestaltet. Bei der diesjährigen Viennale wird der argentinischen Experimental-Filmemacherin nun eine Schau gewidmet.

Narcisa Hirsch wurde 1928 in Berlin geboren, knapp vor dem Zweiten Weltkrieg emigrierte sie mit ihrer argentinischen Mutter nach Buenos Aires. Dort trat Hirsch zuerst in die Fußstapfen ihres Vaters und beschäftigte sich mit expressionistischer Malerei. Anfang der 1960er-Jahre begann sie, Happenings zu organisieren. So baute sie anlässlich der argentinischen Premiere von Michelangelo Antonionis Film „Blow Up“ ein riesiges weibliches Skelett, sperrte in dessen hohlen Brustkorb Tauben ein und hängte frische Früchte an die weißen Knochen. Die Kinobesucher von „Blow Up“ konnten das Obst pflücken und essen – bis die Tauben wieder frei waren. Aus dem Happening entstand das achtminütige Filmdokument „Marabunta“ – der erste Film von Narcisa Hirsch.