Beer, Bennett, Baldwin

Was ist Arbeit? Den kaputten Kühler vom Auto reparieren? Ja. Die Teerpappe am Dach ausbessern? Ja. Essen zubereiten? Ja. Schreiben, fotografieren? Da gehen die Meinungen schon auseinander. Felix werkt an seiner Bewerbung für die Kunstakademie, Leon brütet über seinem zweiten Buch. Dafür haben sich die Freunde in einem Sommerhaus an der Ostsee einquartiert; dort finden sie mit Nadja unerwartet noch eine Mitbewohnerin plus deren Bekannten vom Strand vor.