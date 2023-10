Brüderliche Neugier

So lässt man sich die Kunstgeschichte gern erklären. Wenn Ricardo Cavallo vor einem Gemälde steht oder in einem Bildband blättert, liegt in jedem seiner Worte eine magische Gewissheit. Gedankenschnell streift der Maler durch die Jahrhunderte und entdeckt dort lauter Meilensteine. Annibale Carraci, sagt er, hat Mitte des 16. Jahrhunderts das erste Landschaftsgemälde überhaupt gemalt. Als Caravaggio 1598 ein Stillleben malte, schuf er das erste Bild über etwas Alltägliches. Und Monet wurde erst modern, als er anfing, Kathedralen zu malen.

Akademiker mögen hier und da Bedenken anmelden. Aber wie ließe sich gegen Cavallos Begeisterung argumentieren? Immer wieder bricht es aus ihm hervor: „Ein großer Moment der Malerei!“

Der Filmemacher Barbet Schroeder lässt sich gern die Augen von seinem Freund öffnen. In „Ricardo et la peinture“ sind dessen Schaffen und die Traditionen seiner Kunst unzertrennlich verbunden – gleich von Beginn an, als Cavallo in einer Grotte an der bretonischen Felsküste das Erbe der Höhlenmaler von Lascaux antritt. Da lernen wir ihn allerdings auch in einem Augenblick der Krise kennen. Nein, er ist ganz und gar nicht zufrieden mit dem, was er heute geschafft hat. Ein regelrechtes Desaster, schimpft er, als er die kleinen Holzplatten betrachtet, die er zu einem Großformat zusammenlegen will. Eine Montagekunst, wie das Kino.