Der letzte Mann: „Perfect Days“ von Wim Wenders

So sollte es überall sein: öffentliche Toiletten als „Schutzzonen des Friedens und der Würde“. Da man das in Japan so sieht, ließ Tokio im Zuge der Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele von 2020 eine Reihe von Klohäusern von internationalen Top-Architekten entwerfen. Und Wim Wenders wurde eingeladen, eine Serie von Kurzfilmen über sie zu drehen, um „omotenashi“, japanische Gastfreundschaft, zu promoten. Mit Hilfe seines Co-Autors Takuma Takasaki machte Wenders dann den Spielfilm „Perfect Days“ daraus, der die Designer-Örtchen als Hintergrund nimmt für die Geschichte eines alleinlebenden Witwers und seines stark von Routinen geprägten Alltags.